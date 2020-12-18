Качество обработки вызовов Скорой помощи поручил проверить губернатор

«Я уверен, что очень много вызовов, которые не имеют принадлежности к скорой медпомощи: это может быть неотложная, врач, консультация. Нужно объяснять, в каких именно случаях необходима скорая», - сказал глава региона.

Он отметил, что получает разные обращения. В некоторых случаях жители пишут о том, что уже два дня не могут дождаться Скорой. «У человека высокое давление и он задыхается – это нужно выезжать», - заявил Михаил Ведерников.

Есть, по его словам, и другого рода обращения, когда врачи обещали приехать через час, но уже пошёл второй, а медиков всё нет. «С этим тоже нужно работать и чем меньше таких вызовов будет, тем спокойнее врачам будет работать», - сказал губернатор.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила большую нагрузку на Службу скорой медицинской помощи. Она сказала, что количество автомобилей в регионе достаточное, что есть кадровый дефицит, в том числе, по причине болезни медиков. «Количество вызовов мы логистически разделили на скорую помощь и неотложную скорую помощь. Стараемся объяснять гражданам, что часть вызовов мы отправляем на амбулаторное звено. Отрабатываем все вопросы», - заверила она.