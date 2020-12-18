У губернатора Псковской области двусторонняя пневмония

У губернатора Псковской области Михаила Ведерникова подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Как сообщил глава региона в своем Instagram-аккаунте, результат теста на ковид оказался положительным.

«Состояние удовлетворительное, но двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать. Работаю удалённо», - описал свое состояние Михаил Ведерников.

Напомним, что с 15 декабря губернатор Михаил Ведерников находится на самоизоляции и работает удаленно. Кроме того, сегодня на заседании оперативного штаба он сообщил, что «теперь уже на личном опыте» знает о том, что «эта болезнь – не самое большое удовольствие».