Названы районы Псковской области, которые получат вакцину от коронавируса первыми

В ближайшее время вакцину от коронавируса получат 8 районов Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Так, первые дозы вакцины распределят между медучреждениями в Пскове, Псковском, Великолукском, Невельском, Бежаницком, Островском, Порховском и Себежском районах.

В настоящее время препарат находится в поликлиниках Пскова и Великолукской межрайонной больнице. По точкам прививки препарат развезут в ближайшее время. На данный момент регион получил 742 дозы вакцины

Первыми будут прививаться люди из группы риска – медицинские и социальные работники, учителя.