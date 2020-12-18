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Общество / Здоровье

Названы районы Псковской области, которые получат вакцину от коронавируса первыми

18 декабря 2020 года, 14:46

В ближайшее время вакцину от коронавируса получат 8 районов Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Так, первые дозы вакцины распределят между медучреждениями в Пскове, Псковском, Великолукском, Невельском, Бежаницком, Островском, Порховском и Себежском районах. 

В настоящее время препарат находится в поликлиниках Пскова и Великолукской межрайонной больнице. По точкам прививки препарат развезут в ближайшее время. На данный момент регион получил 742 дозы вакцины

Первыми будут прививаться люди из группы риска – медицинские и социальные работники, учителя.

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