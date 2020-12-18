Михаил Ведерников: Коронавирус не обошёл меня стороной

«Коронавирус не обошёл стороной и меня, и теперь уже на личном опыте могу сказать, что эта болезнь – не самое большое удовольствие», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 18 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

Глава региона посоветовал псковичам провести эти праздники в кругу семьи и больше гулять на свежем воздухе. Он рекомендовал избегать общественных мест.

«Никакой праздник не стоит вашего здоровья и безопасности родных. Один год можно и нужно потерпеть – тем более в таких непростых условиях», - заключил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области находится на самоизоляции с 15 декабря. Он продолжает работу в дистанционном формате.