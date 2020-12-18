Жестких ограничительных мер на новогодних праздниках в Псковской области не будет

На новогодние праздники жёстких ограничительных мер из-за распространения коронавируса в Псковской области не будет, заверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передает корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 18 декабря.

По словам Михаила Ведерникова, он изучил опыт других регионов. «Я внимательно ознакомился с опытом коллег. Многие приняли решение пойти по жёсткому пути – вплоть до запрета работы общепита, торгово-развлекательных комплексов, а в отдельных случаях – непродуктовой розничной торговли. Я всё же считаю, что у нас уже накопился достаточный опыт, чтобы принять более аккуратные и сбалансированные решения», - отметил глава региона.

Губернатор сказал, что будут введены дополнительные ограничения для точек общественного питания. Однако, полного запрета на их работу не будет, так как текущий финансовый год был крайне сложным для этой отрасли.

Михаил Ведерников предложил ограничить время работы кафе и ресторанов в ночь с 31-го декабря на 1-е января с 21:00 до 6:00. Такие же меры предполагаются на ночь с 6-го на 7-е, с 13-го на 14-е января. После 21:00 в точках общепита будут проходить проверки. Всех нарушителей ждут штрафы.

Власти решили не ограничивать работу фудкортов в торговых центрах. Однако, если там не будут соблюдаться противовирусные меры, то их работу ограничат. «Закроем эту опцию в течение 15 минут, и запрет продлится до конца января», - подчеркнул губернатор.

«Ко всем решениям прошу отнестись ответственно и с пониманием», - сказал Михаил Ведерников и добавил, что вводимые ограничения — не самые жёсткие по сравнению с другими регионами.