Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Псковской области вводится запрет на корпоративы

18 декабря 2020 года, 14:21

 В Псковской области вводится запрет на новогодние корпоративы. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 18 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона подчеркнул, что празднования нельзя будет проводить не только в кафе и ресторанах, но и непосредственно в офисах предприятий и организаций. Он поручил руководителям областных, муниципальных органов власти и подведомственных организаций проконтролировать соблюдение требования о запрете корпоративов.

«Некоторые уже начали подготовку к празднику, но прошу до каждого донести, что это не соответствует текущей эпидситуации», - сказал Михаил Ведерников. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новым руководителем ОЭЗ «Моглино» назначен Антон Яковлев
Депремированием и увольнением пригрозил Михаил Ведерников главврачам за бездействие
Транспорт органов власти и волонтёров предлагают подключить в доставке тестов на COVID в Псковской области
Качество обработки вызовов Скорой помощи поручил проверить губернатор
У губернатора Псковской области двусторонняя пневмония
Новые ограничения коснулись экскурсионного обслуживания в Псковской области
Для общепита Псковской области введены новые ограничения
Названы районы Псковской области, которые получат вакцину от коронавируса первыми
В Дедовичах из окна третьего этажа выпала пенсионерка

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
«Непростое украшение»

Общество
17 декабря 15:20

«Непростое украшение»

Псковский туристический бизнес рассказал о плюсах и минусах проекта «Серебряное ожерелье»

Правила не для всех

Общество / Образование
15 декабря 14:54

Правила не для всех

В одной из псковских школ «дистанционка» приняла странные формы

И снова в бой

Общество / Образование
14 декабря 15:20

И снова в бой

Как пережить дистанционку