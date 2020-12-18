В Псковской области вводится запрет на корпоративы

В Псковской области вводится запрет на новогодние корпоративы. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 18 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона подчеркнул, что празднования нельзя будет проводить не только в кафе и ресторанах, но и непосредственно в офисах предприятий и организаций. Он поручил руководителям областных, муниципальных органов власти и подведомственных организаций проконтролировать соблюдение требования о запрете корпоративов.

«Некоторые уже начали подготовку к празднику, но прошу до каждого донести, что это не соответствует текущей эпидситуации», - сказал Михаил Ведерников.