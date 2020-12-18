Псковская поликлиника принимает почти в два раза больше вызовов, чем может отработать

Псковская городская поликлиника принимает почти в два раза больше вызовов в день, чем может отработать, передает корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба 18 декабря.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что много обращений оставляют люди, которые не могут дождаться врача по несколько дней. В связи с этим глава региона привёл данные по работе Псковской городской поликлиники. В медучреждение поступает более 1,5 тыс. звонков в день. При этом максимальной нагрузкой на 40 врачей, которые работают в поликлинике, являются 800 вызовов в сутки. «Такой объём крайне сложно отработать даже с учётом поддержки врачей из Санкт-Петербурга и перераспределения медицинских работников внутри региона», - подчеркнул губернатор.

Такая же ситуация сложилась в Великих Луках. «Очевидно, что дальнейшее нарастание динамики распространения заболевания для нас недопустимо», - заявил Михаил Ведерников. Он рассчитывает, что нагрузка на систему здравоохранения региона снизится после начала каникул у школьников.

По состоянию на 18 декабря загрузка коечного фонда составляет 85%. В частности, на стационарном лечении находится 906 пациентов, на амбулаторном — более 6 тысяч.

Михаил Ведерников заключил, что сложившаяся ситуация не позволяет встретить Новый год и Рождество без ограничений.