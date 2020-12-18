Новые ограничения коснулись экскурсионного обслуживания в Псковской области

В Псковской области запрещается проведение экскурсий для групп более 10 человек, передает корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба, которое состоялось 18 декабря. Такие ограничения будут прописаны в Указе губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса.

Ограничения вводятся для проведения индивидуальных и групповых экскурсий на открытом воздухе. В одной группе за раз не может быть более десяти человек.

Для экскурсий, которые проводятся в помещениях, число человек сокращено до пяти. Правила действуют при проведении экскурсий музеями, художественными галереями, выставочными залами, музеями-заповедниками и другими организациями, осуществляющими экскурсионное обслуживание.

Изменения в указ вступят в силу с 21 декабря. Также в регионе ограничена работа точек общественного питания и введён запрет на проведение корпоративов.