Для общепита Псковской области введены новые ограничения

Для предприятий общественного питания Псковской области вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба, которое состоялось 18 декабря.

Так, предприятиям общественного питания по-прежнему запрещается обслуживать клиентов с 23:00 до 6:00. Ограничения продлеваются с настоящего времени по 30 декабря.

Нововведения коснутся 31 декабря. В этот день общепиту разрешено работать только до 21:00. Такие же правила распространяются на другие праздничные дни января: с 6 на 7 января и с 13 на 14 января заведениям запрещено обслуживать клиентов с 21.00 до 6.00.

С 1 по 5 января, с 7 по 12 и с 14 до нового заседания оперштаба будут действовать старые ограничения - с 23.00 до 6.00.

Эти меры распространяются в том числе на предприятия общественного питания, расположенные в гостиницах и иных объектах временного проживания граждан.

Не действуют правила для предприятий общественного питания, находящихся на вокзалах, автостанциях, аэропортах и автозаправочных станциях. Кроме того, точки общественного питания могут продолжить обслуживание на вынос и доставку на дом.

Также с 21 декабря по 10 января вводится запрет на проведение новогодних корпоративных праздников. В частности, нельзя собираться в кафе, ресторанах, в зданиях и офисах, где осуществляется профессиональная деятельность.

Михаил Ведерников заявил, что те точки общественного питания, которые нарушат запрет, будут закрыты на неопределённый срок с лишением лицензии.

Изменения в Указ губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса будут внесены 18 декабря, в силу они вступят с 21-го числа.