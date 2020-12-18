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Происшествия / ЧП

В Дедовичах из окна третьего этажа выпала пенсионерка

18 декабря 2020 года, 14:43

В Дедовичах в результат падения из окна третьего этажа погибла пенсионерка. Об этом сообщает районная газета «Коммуна» со ссылкой на МО МВД России «Дедовичский».

16 декабря в 19:40 73-летняя женщина выпала из окна третьего этажа одного из домов в микрорайоне Энергетиков. Пенсионерка была в верхней одежде и уличной обуви, с сумками. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые связались с дежурным врачом больницы. 

Женщину поместили в палату интенсивной терапии. Несмотря на реанимационную помощь, пенсионерка в 22:10 скончалась. 

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