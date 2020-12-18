В Дедовичах из окна третьего этажа выпала пенсионерка

В Дедовичах в результат падения из окна третьего этажа погибла пенсионерка. Об этом сообщает районная газета «Коммуна» со ссылкой на МО МВД России «Дедовичский».

16 декабря в 19:40 73-летняя женщина выпала из окна третьего этажа одного из домов в микрорайоне Энергетиков. Пенсионерка была в верхней одежде и уличной обуви, с сумками. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые связались с дежурным врачом больницы.

Женщину поместили в палату интенсивной терапии. Несмотря на реанимационную помощь, пенсионерка в 22:10 скончалась.