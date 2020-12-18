Депутаты Псковского облсобрания соболезнуют в связи со смертью главы Порховского района

Депутаты Псковского областного Собрания выразили соболезнование родным и близким главы Порховского района, депутата регионального парламента третьего созыва Виктора Степанова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Ушёл из жизни деятельный, энергичный, честный, прямолинейный, самобытный человек. Эта потеря – невосполнимая утрата не только для семьи, друзей, коллег, но и для всего региона», - отметили парламентарии.

Псковские депутаты подчеркнули, что Виктор Степанов был опытным и мудрым руководителем, который умел видеть главное и точно давать оценку происходящему. Кроме того, он обладал хорошим чувством юмора и философским подходом к жизни.

До начала пандемии коронавируса Виктор Степанов всегда присутствовал на сессиях областного Собрания депутатов и старался быть в курсе всех политических событий.

«Виктор Степанов всю жизнь посвятил Порховскому району. Он был патриотом своей малой Родины. Он всегда с глубоким уважением относился к окружающим, и люди отвечали ему взаимностью. Добрую память о Викторе Николаевиче Степанове мы навсегда сохраним в своих душах и сердцах!» - отметили парламентарии.