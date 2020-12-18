В Псковской области подтверждены ещё три смерти от COVID-19

В Псковской области за сутки 17 декабря подтвердились три смерти от COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Общее количество жертв этого заболевания достигло 92.

17 декабря коронавирус выявили у 393 человек. Всего с начала пандемии заболели 18 тыс. 434 человека, а выздоровели – 9 тыс. 64. В частности, за минувшие сутки поправились 384 человека.

Кроме того, 11 человек заболели COVID-19 в лечебно-профилактическом учреждении «Хилово». В настоящее время там проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия.