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Общество

В Псковской области подтверждены ещё три смерти от COVID-19

18 декабря 2020 года, 12:05

В Псковской области за сутки 17 декабря подтвердились три смерти от COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Общее количество жертв этого заболевания достигло 92.

17 декабря коронавирус выявили у 393 человек. Всего с начала пандемии заболели 18 тыс. 434 человека, а выздоровели – 9 тыс. 64. В частности, за минувшие сутки поправились 384 человека.

Кроме того, 11 человек заболели COVID-19 в лечебно-профилактическом учреждении «Хилово». В настоящее время там проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия.

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