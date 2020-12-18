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Общество

Противоаварийные работы в усадьбе в Волышово будут завершены к 1 февраля

18 декабря 2020 года, 12:43

К 1 февраля будут завершены противоаварийные работы в усадьбе Строгановых в деревне Волышово Порховского района. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Противоаварийные работы в усадьбе в Волышово будут завершены к 1 февраля

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Противоаварийные работы в усадьбе в Волышово будут завершены к 1 февраля

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Противоаварийные работы в усадьбе в Волышово будут завершены к 1 февраля

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Противоаварийные работы в усадьбе в Волышово будут завершены к 1 февраля

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Первоочередные противоаварийные работы продолжаются – уже видны очертания временной кровли, позднее дерево покроют металлической конструкцией», - отметил глава региона. Также необходимо закрыть все оконные и дверные проемы.

После окончания работ в усадьбе Строгановых строители возьмутся за восстановление церкви Спаса Всемилостивого, которая является частью ансамбля Волышово.

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