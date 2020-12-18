Противоаварийные работы в усадьбе в Волышово будут завершены к 1 февраля

К 1 февраля будут завершены противоаварийные работы в усадьбе Строгановых в деревне Волышово Порховского района. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.
К 1 февраля будут завершены противоаварийные работы в усадьбе Строгановых в деревне Волышово Порховского района. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.
«Первоочередные противоаварийные работы продолжаются – уже видны очертания временной кровли, позднее дерево покроют металлической конструкцией», - отметил глава региона. Также необходимо закрыть все оконные и дверные проемы.
После окончания работ в усадьбе Строгановых строители возьмутся за восстановление церкви Спаса Всемилостивого, которая является частью ансамбля Волышово.