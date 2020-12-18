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Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким Виктора Степанова

18 декабря 2020 года, 11:00

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким главы Порховского района Виктора Степанова в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким Виктора Степанова

«Неравнодушный, трудолюбивый и отзывчивый Виктор Николаевич Степанов сегодня в 5:20 покинул этот свет. Выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кому посчастливилось работать и общаться с ним. Сил и духовного терпения, чтобы пережить утрату», - написал глава региона.

Виктор Степанов возглавлял Порховский район более 15 лет. По словам Михаила Ведерникова, он успешно справлялся со всеми задачами и душой болел за район.

«Смерть Виктора Николаевича – большая потеря для всех нас. Пусть земля будет ему пухом», - написал губернатор. 

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