Новые ограничительные меры в Псковской области рассмотрят на оперштабе 18 декабря

Ограничительные меры рассмотрят на оперштабе по борьбе с коронавирусом в Псковской области 18 декабря. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Обсудим противовирусные меры, в том числе, ограничения и новогодние праздники», - написал губернатор.

Ранее в сети появился фейк о введении новых противоковидных мер в Псковской области. Автор ложной информации утверждал, что заседание оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 провели в закрытом режиме.

Губернатор Псковской области призвал жителей региона не верить ложной информации и добавил, что все заседания оперштаба проходят в прямом эфире. 18 декабря трансляцию совещания традиционно можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации.

Последнее заседание состоялось 11 декабря. На нем обсуждалось введение дистанционного обучения в школе, а также уход школ досрочно на зимние каникулы.