Протоиерей Олег Тэор госпитализирован в реанимацию в Пскове

Настоятель псковского храма Александра Невского, протоиерей Олег Тэор госпитализирован в реанимацию. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псково-Печерском Монастыре.

«Дорогие! Просим молитв о т.б. протоиерее Олеге Тэоре, настоятеле псковского храма Александра Невского!» - говорится в сообщении.

Напомним, отец Олег родился в 1944 году на Волге, куда его мать была эвакуирована из Пскова при первых бомбежках. Позже они вернулись обратно, в Псков.

Рос мальчик в православной семье. Рукоположен Олег Тэор во диакона был в 1970 году. В этом сане он служил в Свято-Успенском Печерском монастыре. В сан священника Олег Тэор был рукоположен в Троицком Соборе.

Настоятелем воинского храма Святого Благоверного Великого князя Александра Невского священник был назначен в начале 90-х годов.

Храм Александра Невского был восстановлен во многом благодаря отцу Олегу. По его инициативе в нем ежегодно проводят духовно-исторические Александро-Невские чтения, а также издаются материалы по истории Церкви и краеведению. В храме собрана уникальная библиотека - более 40 тысяч книг на духовные и исторические темы.