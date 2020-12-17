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Политика / Власть

Ведерников: Ни один поступивший из Псковской области президенту вопрос не останется без внимания

17 декабря 2020 года, 22:32

Ни один вопрос, поступивший президенту России Владимиру Путину из Псковской области, не останется без внимания региональных властей. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Ведерников: Ни один поступивший из Псковской области президенту вопрос не останется без внимания

Он отметил, что пресс-конференция главы государства 17 декабря была очень насыщенной. Она продолжалась 4,5 часа, были заданы 60 вопросов.

«От Псковской области в эфир никто не попал, но эксперты ОНФ помогут обработать все направленные главе государства вопросы, чтобы ни одна тема не осталась без внимания региональных властей», - отметил Михаил Ведерников. 

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