Ведерников: Ни один поступивший из Псковской области президенту вопрос не останется без внимания

Ни один вопрос, поступивший президенту России Владимиру Путину из Псковской области, не останется без внимания региональных властей. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что пресс-конференция главы государства 17 декабря была очень насыщенной. Она продолжалась 4,5 часа, были заданы 60 вопросов.

«От Псковской области в эфир никто не попал, но эксперты ОНФ помогут обработать все направленные главе государства вопросы, чтобы ни одна тема не осталась без внимания региональных властей», - отметил Михаил Ведерников.