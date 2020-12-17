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Общество / Здоровье

В Великих Луках продезинфицировали железнодорожный вокзал

17 декабря 2020 года, 20:55

В Великих Луках провели дезинфекцию железнодорожного вокзала. Работы провели специалисты Северо-Западной дирекции железнодорожных вокзалов, Невского спасательного центра при ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги».

Всего были обработаны порядка 1,7 тыс. квадратных метров: все помещения вокзала, предназначенных как для пассажиров, так и для работников. Применялись для дезинфекции высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных.

В пресс-службе отметили, что на полигоне Октябрьской магистрали действует план дезинфекции крупных вокзалов, все они будут обработаны в декабре.

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