В Великих Луках продезинфицировали железнодорожный вокзал

В Великих Луках провели дезинфекцию железнодорожного вокзала. Работы провели специалисты Северо-Западной дирекции железнодорожных вокзалов, Невского спасательного центра при ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги».

Всего были обработаны порядка 1,7 тыс. квадратных метров: все помещения вокзала, предназначенных как для пассажиров, так и для работников. Применялись для дезинфекции высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных.

В пресс-службе отметили, что на полигоне Октябрьской магистрали действует план дезинфекции крупных вокзалов, все они будут обработаны в декабре.