В трёх точках Пскова организуют транспортный контроль

В Пскове определены три точки, в которых будет проводится транспортный контроль. Это улица Юбилейная, 14, улица Советской Армии, 40 и улица Леона Поземского, 123. Такое решение было принято на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации муниципалитета.

Государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Елена Барсукова отметила, что её отдел контролирует исполнение транспортного законодательства, в том числе, ведёт проверку эксплуатации транспортных средств. В этом году наложенные штрафы принесли в бюджет Псковской области около 5 млн рублей.

Елена Барсукова назвала точки на улицах Юбилейной, Советской Армии и Леона Поземского, где необходимо вести контроль за нарушениями. Участники заседания дали своё согласие, а также одобрили установку там предупреждающих знаков.

То же время члены комиссии отметили, что при остановке транспорта для проверки возможно затруднение движения. Елена Барсуков заявила, что в этом году не было ни одной жалобы и затруднений в движении не возникало.