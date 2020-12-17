Псковские турфирмы рассказали о том, куда можно отправиться в новогодние каникулы

Псковские турфирмы рассказали о направлениях для путешествий в новогодние каникулы. Как сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на президента Ассоциации туроператоров Северо-Запада (АСТУР) Гелену Самохвалову, пандемия дала возможность подумать и найти новые решения, новые направления. В том числе, это касается и новогодних предложений.

Выбор туров за рубеж на рождественские каникулы небольшой, но он все же есть. «Если брать зарубежье, то это горнолыжная Турция и экскурсионная Турция — Стамбул», - говорит Гелена Самохвалова. Также, по ее словам, востребованы авиатуры в южные регионы России. Другое популярное направление — это Калининград. По словам президента АСТУР, «это замена полюбившейся и привычной для наших жителей Прибалтики».

К приему гостей в Псковской области Ассоциация туроператоров тоже готова. «Мы ожидаем туристов в регион. Я думаю, что все будет нормально. Потому что туристический сектор с момента открытия и выхода из карантина показал, что ни в отелях, ни в общепите, ни в музеях, ни в автобусах у наших туроператоров не было не то, что вспышек среди гостей и персонала, не было заболевших и контактных. То есть, наш сектор подтвердил профессионализм».

Другого мнения директор туристической фирмы Global Travel Pskov Александр Ефимов. По его словам, :из всего многообразия, которое было в прошлом году, остается Новгород. «У нас еще есть тур в Выборг, в пригороды Санкт-Петербурга, Гатчина. Еще мы предлагаем тур в усадьбу Римского-Корсакова в Псковской области. Но псковичи свою область изъездили вдоль и поперек, - отметил он.- Из зарубежных направлений есть Турция и Мальдивы, но псковичи не едут. Во многом это связано с распространяющейся везде информацией о ковиде. Но у многих и финансовое положение уже не то, какое было раньше».

На гостей из других регионов тоже надежды мало. Александр Ефимов отмечает, что по президентской программе возвращения кешбека 20% - ни одной заявки. По его мнению, не повлияют на интерес к Пскову даже ограничения, которые вводятся в новогодние каникулы в Северной столице. «Да, в Санкт-Петербурге вводятся ограничения. Но петербуржцы, скорее, поедут в Карелию. Карелия пока принимает туристов, и этот регион им более интересен, чем город Псков», - говорит он.

Впрочем, не все коллеги Александра Ефимова разделяют его пессимизм. «Скучающие жители Санкт-Петербурга наверняка поедут к нам, - уверена директор турбюро «Континент» Светлана Баранова. - Об этом говорят и мои знакомые петербургские туроператоры. Более того, отели города Пскова на новогодние праздники уже давно забронированы. И уже есть запросы на экскурсии, причем не только наши классические, но на объекты сельского туризма».

Что касается псковичей, то, по словам Светланы Барановой, они осторожничают. «Наверное, этот год приучил к тому, что возможны неожиданные отмены, запреты. К тому же эпидемиологическая обстановка не самая благоприятная. Но новогодние праздники - традиционное время путешествий. Поэтому заявки есть на Сочи с прямым перелетом из Пскова, а также на короткие однодневные экскурсии в Ленинградскую область и по Псковской области».

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