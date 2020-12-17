Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Противотуберкулёзном диспансере Псковской области закончен ремонт двух этажей

17 декабря 2020 года, 17:42

В Противотуберкулёзном диспансере закончен ремонт двух этажей, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Противотуберкулёзном диспансере Псковской области закончен ремонт двух этажей

Фото из официального Telegram-канала Псковской области
В Противотуберкулёзном диспансере Псковской области закончен ремонт двух этажей

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

На втором этаже оборудовали помещение для детского кабинета. Теперь в медучреждении будут принимать детей от 0 до 16 лет. Для маленьких пациентов выделили 4 кабинета, один из которых – процедурный.

Появились отдельные кабинеты для узких специалистов: ЭКГ, УЗИ, а также стоматолога. В следующем году для последнего планируется приобрести стоматологическую установку.

Кроме того, на втором этаже отремонтировали коридор и зал для конференц-связи. В бронхоскопическом кабинете установили приточно-вытяжную вентиляцию, соответствующую требованиям СанПиНа.

В Противотуберкулёзном диспансере Псковской области закончен ремонт двух этажей

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Впервые за 60 лет отремонтировали отделение для больных туберкулёзом-МЛУ, которое находится на третьем этаже в Противотуберкулёзном диспансере. Рабочие привели в порядок стены, потолки, кабинеты, палаты для больных и служебные помещения.

«Ремонт сделали без привлечения дополнительных средств, за счёт экономии, - отметил главврач Противотуберкулёзного диспансера Псковской области Сергей Богатин. - Большая часть средств с платных услуг, что мы накопили за 3 года – давно хотели купить служебный автомобиль, но отказались и все пустили на ремонт третьего отделения. Спасибо комитету, что разрешили сделать передвижки и пустить деньги на ремонт, профинансировали на 100%».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Великих Луках продезинфицировали железнодорожный вокзал
В трёх точках Пскова организуют транспортный контроль
Псковские турфирмы рассказали о том, куда можно отправиться в новогодние каникулы
Автору фейковой информации об ужесточении противоковидных мер в Псковской области грозит наказание
По пять тысяч рублей получат российские семьи с детьми до 7 лет
Игорь Иванов: Главное для президента - развитие страны, здоровье и благосостояние граждан
Путин: Надеюсь, уровень газификации к 2025 году достигнет 95%
Пскович устроил пожар в квартире после ссоры с женой
В сети появился фейк о введении новых противоковидных мер в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
«Непростое украшение»

Общество
17 декабря 15:20

«Непростое украшение»

Псковский туристический бизнес рассказал о плюсах и минусах проекта «Серебряное ожерелье»

Правила не для всех

Общество / Образование
15 декабря 14:54

Правила не для всех

В одной из псковских школ «дистанционка» приняла странные формы

И снова в бой

Общество / Образование
14 декабря 15:20

И снова в бой

Как пережить дистанционку