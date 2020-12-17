В Противотуберкулёзном диспансере Псковской области закончен ремонт двух этажей

На втором этаже оборудовали помещение для детского кабинета. Теперь в медучреждении будут принимать детей от 0 до 16 лет. Для маленьких пациентов выделили 4 кабинета, один из которых – процедурный.

Появились отдельные кабинеты для узких специалистов: ЭКГ, УЗИ, а также стоматолога. В следующем году для последнего планируется приобрести стоматологическую установку.

Кроме того, на втором этаже отремонтировали коридор и зал для конференц-связи. В бронхоскопическом кабинете установили приточно-вытяжную вентиляцию, соответствующую требованиям СанПиНа.