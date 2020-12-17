В Противотуберкулёзном диспансере Псковской области закончен ремонт двух этажей

В Противотуберкулёзном диспансере закончен ремонт двух этажей, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
В Противотуберкулёзном диспансере закончен ремонт двух этажей, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
На втором этаже оборудовали помещение для детского кабинета. Теперь в медучреждении будут принимать детей от 0 до 16 лет. Для маленьких пациентов выделили 4 кабинета, один из которых – процедурный.
Появились отдельные кабинеты для узких специалистов: ЭКГ, УЗИ, а также стоматолога. В следующем году для последнего планируется приобрести стоматологическую установку.
Кроме того, на втором этаже отремонтировали коридор и зал для конференц-связи. В бронхоскопическом кабинете установили приточно-вытяжную вентиляцию, соответствующую требованиям СанПиНа.
Впервые за 60 лет отремонтировали отделение для больных туберкулёзом-МЛУ, которое находится на третьем этаже в Противотуберкулёзном диспансере. Рабочие привели в порядок стены, потолки, кабинеты, палаты для больных и служебные помещения.
«Ремонт сделали без привлечения дополнительных средств, за счёт экономии, - отметил главврач Противотуберкулёзного диспансера Псковской области Сергей Богатин. - Большая часть средств с платных услуг, что мы накопили за 3 года – давно хотели купить служебный автомобиль, но отказались и все пустили на ремонт третьего отделения. Спасибо комитету, что разрешили сделать передвижки и пустить деньги на ремонт, профинансировали на 100%».