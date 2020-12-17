По пять тысяч рублей получат российские семьи с детьми до 7 лет

К Новому году семьи с детьми до 7 лет получат от государства по 5 тыс. рублей, сообщил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которая проходит 17 декабря. Об этом передает корреспондент «Псковской правды».

«Сделаем небольшой подарок и выплатим всем семьям», - сказал президент. Он уточнил, что выплату получат все семьи с детьми до 7 лет включительно.

Порядок выплат будет таким же, как и при перечислении пособия в 10 тысяч рублей на всех детей до 16 лет, уточнил глава государства. Тогда выплаты назначались единовременно в беззаявительном порядке на основании ранее предоставленных в Пенсионный фонд заявлений.

В этом году был введён целый ряд мер поддержки семьям с детьми. Например, с 1 января 2020 года указом президента назначены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Семьи с низкими доходами получают выплаты с 1 июня. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. В Псковской области эта сумма составляет порядка 5,5 тыс. рублей в месяц.

Выплаты можно оформить на портале госуслуг, в МФЦ или органах социальной защиты.