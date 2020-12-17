Игорь Иванов: Главное для президента - развитие страны, здоровье и благосостояние граждан

Он подчеркнул, что был поднят самый широкий спектр вопросов, касающихся здравоохранения, образования, социальной сферы и ЖКХ.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на самые насущные вопросы граждан и ведущих СМИ страны, сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в комментарии «Псковской правде».

«Для нашего профобьединения важно, что Владимир Владимирович ещё раз коснулся темы МРОТ, который не должен быть ниже прожиточного минимума, и это закреплено в Конституции. Отметил, что есть ситуации, когда квалифицированные работники педагоги, врачи при применении соответствующих методик получают заработную плату на уровне неквалифицированных специалистов, - сказал Игорь Иванов. - Такая проблема существует и в нашем регионе. Президент подчеркнул, что так быть не должно и с каждым случаем необходимо разбираться. Мы выступаем за повышение заработной платы профильным специалистам».

Профсоюзный лидер региона обратил внимание, что президент остановился и на проблеме роста безработицы. Игорь Иванов напомнил, что 7 октября 2020 года профсоюзы Псковской области в Единый день действий поднимали эту проблему на трёхсторонних комиссиях.

По мнению Игоря Иванова, 2021 год несет в себе вызовы как раз связанные с сокращением рабочих мест. Он подчеркнул, что все профсоюзные организации, профсоюзный актив держат вопрос сохранения рабочих мест на особом контроле.

«Мы ведем переговоры с работодателями в режиме 24/7. И готовы оперативно отреагировать на каждый случай сокращения членов профсоюза»,- сказал руководитель облсовпрофа.

Он также отметил, что большое внимание уделено внутреннему туризму.

«Турбизнесу будет и дальше оказываться поддержка государства, как наиболее пострадавшей отрасли экономики. У профсоюзов в связи с этим только самые положительные эмоции ввиду того, что профобъединение имеет в собственности здравницы, туристические базы, гостиницы, которые успешно пережили кризис», заключил Игорь Иванов.