Путин: Надеюсь, уровень газификации к 2025 году достигнет 95%

«Очень надеемся, что к 2025 году уровень газификации достигнет порядка 90%, конечно, по техническим возможностям. Что это значит. Имеется в виду, что есть такие территории, где газификация в целом почти невозможна, там либо газа нет, инфраструктуры никакой нет, но в целом для территории Российской Федерации это будет 90% к 2025 году», – подчеркнул глава государства.

Также Владимир Путин отметил, что объем средств для газификации села больше в 1,7 раз, чем для посёлков городского типа и городов.

Ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписал программу газификации Псковской области на 2021-2025 годы. Инвестиции со стороны «Газпром» составят более 8 млрд рублей. Более миллиарда рублей область получит уже в 2021 году.