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Происшествия / Преступление

Пскович устроил пожар в квартире после ссоры с женой

17 декабря 2020 года, 16:01

Мужчина устроил пожар в квартире на улице Металлистов, 5 в Пскове после ссоры с женой, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пскович устроил пожар в квартире после ссоры с женой

Фото Псковского агентства информации
Пскович устроил пожар в квартире после ссоры с женой

Фото Псковского агентства информации
Пскович устроил пожар в квартире после ссоры с женой

Фото Псковского агентства информации

15 декабря около 20:00 в квартире произошел пожар. Пожарные, приехавшие на вызов, эвакуировали из дома 30 человек. Горящая квартира была пустая. Специалисты установили, что причиной возгорания стал тлеющий диван. 

При выяснении обстоятельств произошедшего сотрудникам полиции удалось установить подозреваемого в поджоге. Им оказался 25-летний пскович, который уже привлекался по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). 

Подозреваемого задержали сотрудники ППС по ориентировке на улице Олега Зобова в Пскове. Там он находился в гостях у друга. Полицейские остановили поджигателя, когда тот вышел за напитками в ближайший магазин.

Молодому человеку принадлежит одна из имущественных долей в квартире на улице Металлистов. Он признался, что решил поджечь мебель после ссоры с супругой.

Ущерб, нанесенный остальным собственникам жилья, уточняется. Следственные действия продолжаются.

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