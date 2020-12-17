Пскович устроил пожар в квартире после ссоры с женой

15 декабря около 20:00 в квартире произошел пожар. Пожарные, приехавшие на вызов, эвакуировали из дома 30 человек. Горящая квартира была пустая. Специалисты установили, что причиной возгорания стал тлеющий диван.

При выяснении обстоятельств произошедшего сотрудникам полиции удалось установить подозреваемого в поджоге. Им оказался 25-летний пскович, который уже привлекался по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Подозреваемого задержали сотрудники ППС по ориентировке на улице Олега Зобова в Пскове. Там он находился в гостях у друга. Полицейские остановили поджигателя, когда тот вышел за напитками в ближайший магазин.

Молодому человеку принадлежит одна из имущественных долей в квартире на улице Металлистов. Он признался, что решил поджечь мебель после ссоры с супругой.

Ущерб, нанесенный остальным собственникам жилья, уточняется. Следственные действия продолжаются.