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Происшествия / Преступление

Более 100 тысяч рублей и украшения украли лжегазовики у пенсионеров в Великих Луках

17 декабря 2020 года, 14:47

125 тысяч рублей и два золотых кольца похитили злоумышленники у двух пенсионеров в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Возвращаясь из магазина, пенсионер заметил, что за ним следуют две женщины. Они, представившись сотрудниками газоснабжающей организации, попросили пусть их сначала в подъезд, а затем и в квартиру.

В то время, когда одна гостья имитировала проверку счетчика и отвлекала хозяев, вторая прошла в комнату и похитила из шкафа деньги и украшения.

Когда супруги обнаружили пропажу, то обратились в полицию.

По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).   

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