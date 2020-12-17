Путин ещё не решил, будет ли он баллотироваться на новый президентский срок

«Для себя я ещё не принял решения, идти на выборы 2024 года или нет», - заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря. Об этом передает корреспондент «Псковской правды».

Глава государства подчеркнул, что получил возможность баллотироваться в 2024 году после внесения поправок в Конституцию РФ. «Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать — посмотрю», - отметил Владимир Путин.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоялось 1 июля. В Псковской области за предложенные изменения в главный документ страны поддержали 78,69% избирателей.