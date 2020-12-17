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Общество / Коммуналка

Василий Осипов проконтролировал строительство газовой котельной в Острове

17 декабря 2020 года, 14:01

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов проконтролировал строительство газовой котельной в Острове-3, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Василий Осипов проконтролировал строительство газовой котельной в Острове

Он осмотрел строительную площадку вместе с главой Островского района Дмитрием Быстровым и представителями подрядной организации. На площадке устроено основание здания, а также подведены инженерные сети. В настоящее время специалисты начали монтаж металлоконструкции.

По словам представителя подрядной организации, на сроки реализации проекта повлияла ситуация с распространением COVID-19, однако работа организована и сейчас никаких препятствий нет. Согласно действующему графику, монтажные работы планируется завершить в феврале 2021 года. Далее начнутся пуско-наладочные работы. В газовой котельной планируется установить четыре котла общей мощностью 20 МВт.

Вице-губернатор отметил, что для муниципалитета важно реализовать этот проект и призвал выполнять работы качественно.

В свою очередь Дмитрий Быстров подчеркнул, что Островский район заинтересован в введении новой котельной в строй в самые кратчайшие сроки. Объект будет обслуживать порядка 4-х тысяч жителей и объекты Минобороны РФ. При этом мощности котельной хватит для подключения новых абонентов.

Василий Осипов проконтролировал строительство газовой котельной в Острове

Участники рабочего визита также посетили места монтажа газопровода, который обеспечит работу котельной. Длина труб составит около 4 км. В настоящее время рабочие приступили к спайке.

Василий Осипов положительно оценил темпы работ: они ведутся ежедневно по 12 часов. На объекте задействованы 15 специалистов и 4 единицы техники.

Возведение котельной в Острове-3 происходит в рамках концессионного соглашения, заключенного между администрацией Псковской области и инвестором. Это произошло после передачи муниципалитету жилого фонда из ведения Минобороны РФ.

Сейчас микрорайон обеспечивает теплом мазутная котельная, не отвечающая современным стандартам. 

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