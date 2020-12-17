Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов проконтролировал строительство газовой котельной в Острове-3, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов проконтролировал строительство газовой котельной в Острове-3, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
Он осмотрел строительную площадку вместе с главой Островского района Дмитрием Быстровым и представителями подрядной организации. На площадке устроено основание здания, а также подведены инженерные сети. В настоящее время специалисты начали монтаж металлоконструкции.
По словам представителя подрядной организации, на сроки реализации проекта повлияла ситуация с распространением COVID-19, однако работа организована и сейчас никаких препятствий нет. Согласно действующему графику, монтажные работы планируется завершить в феврале 2021 года. Далее начнутся пуско-наладочные работы. В газовой котельной планируется установить четыре котла общей мощностью 20 МВт.
Вице-губернатор отметил, что для муниципалитета важно реализовать этот проект и призвал выполнять работы качественно.
В свою очередь Дмитрий Быстров подчеркнул, что Островский район заинтересован в введении новой котельной в строй в самые кратчайшие сроки. Объект будет обслуживать порядка 4-х тысяч жителей и объекты Минобороны РФ. При этом мощности котельной хватит для подключения новых абонентов.
Участники рабочего визита также посетили места монтажа газопровода, который обеспечит работу котельной. Длина труб составит около 4 км. В настоящее время рабочие приступили к спайке.
Василий Осипов положительно оценил темпы работ: они ведутся ежедневно по 12 часов. На объекте задействованы 15 специалистов и 4 единицы техники.
Возведение котельной в Острове-3 происходит в рамках концессионного соглашения, заключенного между администрацией Псковской области и инвестором. Это произошло после передачи муниципалитету жилого фонда из ведения Минобороны РФ.
Сейчас микрорайон обеспечивает теплом мазутная котельная, не отвечающая современным стандартам.