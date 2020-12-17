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Общество / Армия

Михаил Ведерников поздравил военных с Днем ракетных войск стратегического назначения

17 декабря 2020 года, 13:46

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил личный состав и ветеранов ракетных войск стратегического назначения Вооружённых Сил Российской Федерации с профессиональным праздником. Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации региона.

Михаил Ведерников поздравил военных с Днем ракетных войск стратегического назначения

«Ракетные войска стратегического назначения — основа безопасности и обороноспособности России, защита её национальных интересов, - отметил глава региона. - В руках военнослужащих РВСН находится самое грозное оружие, а от их точных и взвешенных решений зависит стратегическое равновесие между государствами».

По словам Михаила Ведерникова, Псковская область непосредственно связана с этим праздником: в регионе находится 47-ой межвидовой региональный учебный Центр РВСН, в котором идет подготовка кадров для ракетных войск. Специалисты псковского Центра служат на дальних рубежах России, сохраняя самую высокую планку военной подготовки. «Они успешно осваивают новые системы ракетных комплексов, постоянно совершенствуют свою выучку и непрерывно несут боевое дежурство во имя безопасности нашей страны», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Особую благодарность он выразил ветеранам, которые обучают молодых специалистов и передают им свой бесценный опыт. «Псковская область и вся Россия высоко ценит ваше мастерство, мужество и нелёгкий, ответственный труд. Уверен, что вы и впредь будете бережно хранить, приумножать традиции ракетных войск и беззаветно служить нашей Родине», - сказал губернатор и пожелал здоровья, выдержки, стойкости духа и успехов в службе.

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