Президент: Российская система здравоохранения продемонстрировала готовность к быстрой мобилизации

Российская система здравоохранения и госуправления продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов, отметил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которая проходит 17 декабря в режиме ВКС. Об этом передает корреспондент «Псковской правды»

«К таким масштабам ни одна система здравоохранения была не готова в мире. У нас море, океан проблем, но всё познаётся в сравнении. И наша система оказалась более эффективной, - отметил Владимир Путин. - Когда пришли первые сигналы из Китая, мы сразу среагировали на границе и выиграли время, чтобы начать подготовку».

По словам президента, в России за короткие сроки было развернуто 277 тыс. коек, построено 40 медцентров в 10 регионах. 30 больниц были возведены силами Минобороны.

В Псковской области было построено 2 многофункциональных медицинских центра на 200 и 100 мест для взрослых в Пскове и Великих Луках и один – на 60 мест - для детей. С просьбой о строительстве медцентров губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину. Все инфекционные больницы в Псковской области были возведены Министерством обороны РФ.

Также президент отметил, что в начале пандемии в России было 8 тыс. 300 врачей. В настоящее время цифра возросла до 150 тыс. специалистов по этому направлению. «Мы смогли быстро перепрофилировать часть лечебных заведений для борьбы с ковидом, ввели доплаты для работающих в «красных зонах», быстро развернули производство средств индивидуальной защиты», - подчеркнул Путин.

По его словам, производство масок увеличилось в 20 раз, лекарств – в 2 раза. «Лекарств не хватает в аптеках, в стационарах — но это уже не те проблемы, с которыми мы сталкивались в начале, это проблемы логистики и закупок, а в целом промышленность среагировала», - сказал глава государства.

Кроме того, он сообщил, что Россия входит в тройку лидеров по тестированию на коронавирус.