Путин: Мы не отложили в долгий ящик развитие первичного звена здравоохранения

«Мы не отложили в долгий ящик развитие первичного звена здравоохранения», - заявил президент России Владимир Путин. Об этом перепет корреспондент «Псковской правды» с ежегодной пресс-конференции с главой государства.

Реализация проекта начнется с 1 января. На развитие первичного звена здравоохранения в ближайшие годы будет направлено 500 млрд рублей из федерального бюджета и 50 млрд рублей - из региональных бюджетов.

«К некоторым направлениям совершенствования системы мы приступили. Например, закупка автотранспорта», - отметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что главная цель программы модернизации первичного звена — обеспечить на 100% доступность граждан к медицинским услугам». Также важными задачами являются подготовка кадров и материальной базы.

Псковская область на модернизацию первичного звена здравоохранения в ближайшие три года получит 1,4 млрд рублей из федерального бюджета.