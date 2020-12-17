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Общество / Образование

Великолукский студент Владислав Яцук завоевал бронзу на всероссийском кубке по менеджменту

17 декабря 2020 года, 12:13

Студент Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владислав Яцук завоевал бронзу на всероссийском молодежном кубке по менеджменту «Управляй!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Великолукский студент Владислав Яцук завоевал бронзу на всероссийском кубке по менеджменту

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По словам Владислава Яцука, участие в кубке может быть интересным опытом. «Мероприятие дало мне возможность познакомиться с новыми людьми, приобрести опыт работы в команде, получить новые знания по решению вопросов в рамках управления компанией. Всем будущим участникам этого проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» желаю одного — не сомневаться в себе и обязательно участвовать. Это уникальный шанс проявить себя», — отметил он.

Чтобы попасть на всероссийский кубок, великолукский студент прошел отбор на участие в проекте, а также окружной этап, где собралось более чем 100 человек из регионов СЗФО. Из более чем 120 тысяч молодых людей, подавших заявки, на соревнование попали почти 160 студентов. Финал проходил сразу в 5 регионах страны: в Москве в РАНХиГС, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

Участники с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании. Они принимали стратегические решения для развития своего предприятия. Все условия были максимально приближенны к реальным.

Далее успехи участников оценило жюри, в состав которого вошли победители и финалисты конкурса «Лидеры России», представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти.

Великолукский студент Владислав Яцук завоевал бронзу на всероссийском кубке по менеджменту

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» направлен на выявление студентов и выпускников российских вузов и колледжей, обладающих управленческим потенциалом.

Мероприятие является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

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