Великолукский студент Владислав Яцук завоевал бронзу на всероссийском кубке по менеджменту

Студент Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владислав Яцук завоевал бронзу на всероссийском молодежном кубке по менеджменту «Управляй!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам Владислава Яцука, участие в кубке может быть интересным опытом. «Мероприятие дало мне возможность познакомиться с новыми людьми, приобрести опыт работы в команде, получить новые знания по решению вопросов в рамках управления компанией. Всем будущим участникам этого проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» желаю одного — не сомневаться в себе и обязательно участвовать. Это уникальный шанс проявить себя», — отметил он.

Чтобы попасть на всероссийский кубок, великолукский студент прошел отбор на участие в проекте, а также окружной этап, где собралось более чем 100 человек из регионов СЗФО. Из более чем 120 тысяч молодых людей, подавших заявки, на соревнование попали почти 160 студентов. Финал проходил сразу в 5 регионах страны: в Москве в РАНХиГС, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

Участники с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании. Они принимали стратегические решения для развития своего предприятия. Все условия были максимально приближенны к реальным.

Далее успехи участников оценило жюри, в состав которого вошли победители и финалисты конкурса «Лидеры России», представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти.