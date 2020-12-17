Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Началась пресс-конференция президента России Владимира Путина

17 декабря 2020 года, 12:08

17 декабря в 12:00 по московскому времени началась ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина, передает корреспондент «Псковской правды».

Началась пресс-конференция президента России Владимира Путина

Фото с сайта Кремля

В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пресс-конференция пройдет по видео-конференц-связи с элементами прямой линии. Президент будет отвечать на вопросы россиян из своей резиденции в Ново-Огарево.

Как уточняет ТАСС, на пресс-конференцию аккредитовано 774 корреспондента. Для журналистов организованы площадки в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и во Владивостоке. 

Так, журналисты Северо-запада собрались в большом зале Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге - именно откуда будет происходить прямое включение во время встречи главы государства и прессы.

Началась пресс-конференция президента России Владимира Путина

Фото корреспондента Псковского агентства информации

По словам журналистов, участвующих в прямом включении, организаторы пресс-конференции выдали им набор, в который помимо традиционных ручки и блокнота вошли медицинские маски и санитайзер. 

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,  общение главы государства с журналистами продлится около трёх с половиной - четырёх часов. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В сети появился фейк о введении новых противоковидных мер в Псковской области
Более 100 тысяч рублей и украшения украли лжегазовики у пенсионеров в Великих Луках
Путин ещё не решил, будет ли он баллотироваться на новый президентский срок
Василий Осипов проконтролировал строительство газовой котельной в Острове
Михаил Ведерников поздравил военных с Днем ракетных войск стратегического назначения
Президент: Российская система здравоохранения продемонстрировала готовность к быстрой мобилизации
Путин: Мы не отложили в долгий ящик развитие первичного звена здравоохранения
Великолукский студент Владислав Яцук завоевал бронзу на всероссийском кубке по менеджменту
В Псковской области от COVID-19 скончались еще две человека

Комментарии

Авторизация
No comments
«Непростое украшение»

Общество
17 декабря 15:20

«Непростое украшение»

Псковский туристический бизнес рассказал о плюсах и минусах проекта «Серебряное ожерелье»

Правила не для всех

Общество / Образование
15 декабря 14:54

Правила не для всех

В одной из псковских школ «дистанционка» приняла странные формы

И снова в бой

Общество / Образование
14 декабря 15:20

И снова в бой

Как пережить дистанционку