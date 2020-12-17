Началась пресс-конференция президента России Владимира Путина

17 декабря в 12:00 по московскому времени началась ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина, передает корреспондент «Псковской правды».

В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пресс-конференция пройдет по видео-конференц-связи с элементами прямой линии. Президент будет отвечать на вопросы россиян из своей резиденции в Ново-Огарево.

Как уточняет ТАСС, на пресс-конференцию аккредитовано 774 корреспондента. Для журналистов организованы площадки в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и во Владивостоке.

Так, журналисты Северо-запада собрались в большом зале Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге - именно откуда будет происходить прямое включение во время встречи главы государства и прессы.