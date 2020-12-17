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Общество

В Псковской области от COVID-19 скончались еще две человека

17 декабря 2020 года, 11:33

В Псковской области от коронавируса скончались еще два человека, сообщает официальный Telegram-канал региона. Общее число жертв от этого заболевания достигло 89.

За сутки 16 декабря коронавирус подтвердился у 375 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели 18 тыс. 41 человек. При этом выздоровели от инфекции 8 тыс. 680 пациентов. 

В регионе остаются активными 7 очагов коронавируса:  в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов, Болгатовском психоневрологическом интернате, хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы, Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, Новоржевской средней школе, в администрации Опочецкого района и на Порховском маслосырзаводе. 

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