У псковского бизнеса осталось две недели для выбора налогового режима

У представителей бизнеса Псковской области осталось две недели на то, чтобы выбрать альтернативный налоговый режим, поскольку с 1 января 2021 года, в соответствии с Федеральным законом от 29. 06. 2012 №97-ФЗ, будет отменён единый налог на вмененный доход. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы Псковской области.

Для тех, кто до 31 декабря не определится с переходом на иной налоговый режим, и не уведомит об этом налоговые органы, будет введён общий режим налогообложения. Он предусматривает ля индивидуальных предпринимателей уплату НДС и налога на доходы физических лиц, для юридических лиц - налога на прибыль.

В качестве альтернативы ЕНВД юридические лица могут перейти на общую систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения (УСН), индивидуальные предприниматели — на общую или упрощённую системы, либо на патентную систему налогообложения (ПСН). Предпринимателям без наемных работников, которые оказывают услуги или продают собственные товары, также доступен налог на профессиональный доход (НПД).

Консультацию по налоговым вопросам можно получить в Управлении ФНС или по телефонам «горячей линии»:

- в Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области: +7(8112) 699-438, 699-537, 699-512, 699-514, 699-640 (юридические лица);

- в Межрайонной ИФНС России №2 по Псковской области: +7(81153) 6-35-63, 6-35-08, 6-35-05, 6-35-04, 6-35-66, 6-35-75;

- в Межрайонной ИФНС России №3 по Псковской области: +7(81134) 2-40-79, 2-01-74;

- в Межрайонной ИФНС России №5 по Псковской области : +7(81138) 2-22-51,

2-29-10, 2-29-10, (81152) 2-01-09;

- в Межрайонной ИФНС России №6 по Псковской области: +7(81151) 2-68-37; 2-68-32.