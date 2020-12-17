К шести месяцам колонии приговорили иностранца за похищение псковички

К 6 месяцем колонии приговорили уроженца иностранного государства, похитившего псковичку весной этого года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В марте 26–летний иностранец похитил девушку на пересечении улиц Советской и Гражданской в Пскове. Мужчина хотел познакомиться, но получил отказ. Тогда он силой затолкал жертву в грузовой отсек своей «Газели» и повез ее в направлении деревни Черёха Псковского района.

По дороге автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Они освободили девушку.

Псковский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии-поселении.

Приговор суда не вступил в законную силу.