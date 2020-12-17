Псковская область получит новую вакцину центра «Вектор» от коронавируса одной из первых

Псковская область получит новую вакцину от коронавируса, разработанную новосибирским центром «Вектор», одной из первых в стране, рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в интервью ГТРК «Псков».

По его словам, препарат «Вектора» в первую очередь направят всего в 15 регионов, среди которых есть Псковская область.

В настоящее время в регион поступили 700 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Прививочная компания началась. Пока прививают медиков и социальных работников, но постепенно перечень групп для вакцинации будет расширен, отметил главный санитарный врач.

«Хотелось бы, чтобы в май месяц мы входили в хорошем состоянии, когда все сезонные эпидподъёмы преодолеем», - подчеркнул Александр Нестерук.