Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ещё 375 случаев коронавируса выявили в Псковской области

17 декабря 2020 года, 09:29

375 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 16 декабря, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Больше всего случаев COVID-19 - 149 - прибавилось в Пскове (всего 6 тыс. 929).  В Великих Луках заболели 55 человек (всего 3 тыс. 590). В Порховском районе выявили 35 ковидбольных (всего 481). У 23 человек диагностировали коронавирус в Псковском районе (всего 1 тыс. 536), у 20 – в Невельском (всего 615). По 12 инфицированных обнаружили в Дновском (всего 189) и Дедовичском (всего 164) районах, 11 – в Великолукском (всего 514). В остальных муниципалитетах региона подтвердились менее 10 новых случаев коронавируса.

Ещё 375 случаев коронавируса выявили в Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Исключение составили Куньинский (всего 131) и Красногородский (всего 106) районы. Там не выявили ни одного нового заболевшего.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 18 тыс. 41 человека.

262 человека поправились от коронавируса за минувшие сутки. Всего выздоровели 8 тыс. 680 человека. Количество умерших — 87 человека.

16 декабря провели 1 тыс. 496 исследований на коронавирус, с начала пандемии - 190 тыс. 83 человека.

«Понимаю, что все очень устали и морально, и физически. Проблемные вопросы по-прежнему остаются. Стараюсь предметно разбираться с каждым обращением», - написал Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В сети появился фейк о введении новых противоковидных мер в Псковской области
Более 100 тысяч рублей и украшения украли лжегазовики у пенсионеров в Великих Луках
Путин ещё не решил, будет ли он баллотироваться на новый президентский срок
Василий Осипов проконтролировал строительство газовой котельной в Острове
Михаил Ведерников поздравил военных с Днем ракетных войск стратегического назначения
Президент: Российская система здравоохранения продемонстрировала готовность к быстрой мобилизации
Путин: Мы не отложили в долгий ящик развитие первичного звена здравоохранения
Великолукский студент Владислав Яцук завоевал бронзу на всероссийском кубке по менеджменту
Началась пресс-конференция президента России Владимира Путина

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
«Непростое украшение»

Общество
17 декабря 15:20

«Непростое украшение»

Псковский туристический бизнес рассказал о плюсах и минусах проекта «Серебряное ожерелье»

Правила не для всех

Общество / Образование
15 декабря 14:54

Правила не для всех

В одной из псковских школ «дистанционка» приняла странные формы

И снова в бой

Общество / Образование
14 декабря 15:20

И снова в бой

Как пережить дистанционку