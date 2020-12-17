Ещё 375 случаев коронавируса выявили в Псковской области

Больше всего случаев COVID-19 - 149 - прибавилось в Пскове (всего 6 тыс. 929). В Великих Луках заболели 55 человек (всего 3 тыс. 590). В Порховском районе выявили 35 ковидбольных (всего 481). У 23 человек диагностировали коронавирус в Псковском районе (всего 1 тыс. 536), у 20 – в Невельском (всего 615). По 12 инфицированных обнаружили в Дновском (всего 189) и Дедовичском (всего 164) районах, 11 – в Великолукском (всего 514). В остальных муниципалитетах региона подтвердились менее 10 новых случаев коронавируса.

375 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 16 декабря, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Исключение составили Куньинский (всего 131) и Красногородский (всего 106) районы. Там не выявили ни одного нового заболевшего.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 18 тыс. 41 человека.

262 человека поправились от коронавируса за минувшие сутки. Всего выздоровели 8 тыс. 680 человека. Количество умерших — 87 человека.

16 декабря провели 1 тыс. 496 исследований на коронавирус, с начала пандемии - 190 тыс. 83 человека.

«Понимаю, что все очень устали и морально, и физически. Проблемные вопросы по-прежнему остаются. Стараюсь предметно разбираться с каждым обращением», - написал Михаил Ведерников.