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Общество

Михаил Ведерников: Печоры станут местом притяжения для людей творческих профессий

16 декабря 2020 года, 22:43

«Печоры станут местом притяжения для людей творческих профессий», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона напомнил, что команда Псковской области защитила проект развития туристической инфраструктуры Печор в Сколково. «Для реализации проекта предстоит выполнить не мало: привести в порядок дворы и общественные территории, обновить сети водоснабжения, наладить транспортную схему и высокоскоростной интернет на всей территории района», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, в планах создать Международную летнюю школу современного гостеприимства, ремесленные мастерские, коворкинг-центр, гостиницы.

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