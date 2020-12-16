Михаил Ведерников: Печоры станут местом притяжения для людей творческих профессий

«Печоры станут местом притяжения для людей творческих профессий», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона напомнил, что команда Псковской области защитила проект развития туристической инфраструктуры Печор в Сколково. «Для реализации проекта предстоит выполнить не мало: привести в порядок дворы и общественные территории, обновить сети водоснабжения, наладить транспортную схему и высокоскоростной интернет на всей территории района», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, в планах создать Международную летнюю школу современного гостеприимства, ремесленные мастерские, коворкинг-центр, гостиницы.