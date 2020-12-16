В Порхове отремонтирован участок дороги протяженностью 1.5 км, сообщает пресс-служба администрации Псковской области. Работы по приведению дороги в нормативное состояние прошли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Отремонтированный участок дороги Порхов — Успенье введен в эксплуатацию 16 декабря. Подрядчик расчистил полосу отвода от кустарника, выполнил планировку откосов и дна канав, срезал старое асфальтобетонное покрытие. Также было уложено два слоя нового покрытия: выравнивающее и верхнее - асфальтобетона. Для усиления дорожной одежды использована геосетка. Укреплены обочины, заасфальтированы заездные карманы на двух автобусных остановках, нанесена разметка.

На ремонтные работы было направлено 17,6 млн рублей. Заказчик работ — ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик — АО «Буер».