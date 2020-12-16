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Общество

В Пскове простились с известным врачом Евгением Филипповым

16 декабря 2020 года, 18:23

Комитет по здравоохранению Псковской области и Псковская городская больница выражают глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам Евгения Филиппова, с которым простились в ПсковеТравматолог-ортопед Псковской городской больницы скончался на 76 году жизни 10 декабря. 

В Пскове простились с известным врачом Евгением Филипповым

«Евгений Александрович был высококвалифицированным специалистом, имел хорошую теоретическую и практическую подготовку, владел всеми видами консервативного и оперативного лечения в травматологии и ортопедии.

Он пользовался большим авторитетом и уважением у сотрудников больницы и у больных, за свою работу неоднократно поощрялся администрацией больницы, комитетами здравоохранения администрации города и области», - говорится в некрологе.

Евгений Филиппов окончил Петрозаводский государственный университет имени О. В. Куусинена по специальности лечебное дело. В 1973 - после окончания университета - он работал врачом-травматологом в травматологическом пункте поликлиники Псковской городской больницы, а с 1974 года стал заведующим травматологическим пунктом. 18 лет - с 1990 года по 2008 годы - работал в должности заведующего вторым хирургическим отделением. В 2008 году был переведен на должность врача травматолога-ортопеда травматолого-ортопедического отделения. Проработал он до мая 2020 года. 

В 1998 году Евгению Филиппову было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

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