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Происшествия / Преступление

Парикмахер ограбил офис финансовой организации в Пскове

16 декабря 2020 года, 17:03

41-летний парикмахер одного из салонов красоты Пскова совершил разбойное нападение на офис финансовой организации. Преступление было совершено утром 14 декабря в Пскове не улице Рокоссовского, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина угрожал газовым баллончиком работнику фирмы. Он требовал отдать деньги из сейфа, а когда получил желаемое, брызнул из баллончика к глава сотруднику организации. Добычей преступника стали 15 тыс. рублей.

Личность нападавшего удалось установить по «горячим следам». Подозреваемый — житель Псковского района. Он объяснил, что на преступление решился из-за тяжелого материального положения и долгов по кредитам.

В итоге основную часть денег он потратил на покупки к Новому году. Изъяли у него полицейские только 1,5 ты. рублей.

Следственный отдел ОП №1 УМВД России по городу Пскову возбудил уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), ведётся расследование.

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