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Общество / Экология

Псковичей приглашают поучаствовать в российско-эстонском конкурсе рисунков на экотемы

16 декабря 2020 года, 17:03

Псковичей приглашают поучаствовать в российско-эстонском конкурсе рисунков и постеров социальной экологической рекламы «Экореклама». Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

Конкурс организован в два этапа: первый пройдет и в России, и в Эстонии - независимо друг от друга, далее победители национальных конкурсов поучаствуют в международном туре.

Псковичей приглашают поучаствовать в российско-эстонском конкурсе рисунков на экотемы

Содействие российскому этапу оказывают Управление общественных проектов и молодежной политики администрации региона и Общественная палата Псковской области. Конкурс призван воспитать экологическое ответственное поведение жителей и гостей Псковской области, а также создать позитивный экологический имидж региона. Кроме того, подобные мероприятия формируют общественно-активную жизненную позицию молодежи.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет. Каждый может подать до 10-ти рисунков или постеров, соответствующих любой представленной теме. Творческие работы должны мотивировать граждан проявлять заботу об окружающей среде.

В конкурсе представлены следующие темы: «Экологически ответственное отношение к воде, Псковско-Чудскому озеру, другим водным объектам Псковской области», «Экологически ответственное энергопотребление», «Экологически ответственное обращение с твердыми коммунальными отходами, раздельный сбор мусора», а также свободная тема, которая отвечает на социально-значимый экологический вопрос региона.

Свои работы можно оправить до 29 января 2021 года.

Победителей конкурса «Экореклама-60» наградят ценными призами, а их работы будут размещены на носителях наружной рекламы региона. Кроме того, финалистов пригласят к участию в творческой мастерской, которая пройдет в марте 2021 года.

В июне 2021 года начнется отбор международного этапа конкурса. Победители национальных этапов пройдут отбор и будут приглашены к участию в совместной российско-эстонской творческой мастерской.

Российско-эстонский конкурс творческих работ «Экореклама» проходит в рамках проекта ER101 GreenMind (Эко-мышление) при поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов, которая рассчитана на развитие приграничного сотрудничества и социально-экономических связей между Российской Федерацией и Эстонской Республикой. 

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