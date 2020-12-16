Десять молодых педагогов Псковской области получат премию в 100 тысяч рублей

Десять молодых педагогов — победителей регионального конкурса «Профессиональный старт» получат премию в размере 100 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Конкурс состоялся по инициативе главы региона Михаила Ведерникова и при поддержке профсоюза работников народного образования и науки Псковской области.

В испытании, направленном на поддержку молодых специалистов, приняли участие более 60 педагогов из 13 муниципалитетов Псковской области: 22 педагога из дошкольных организаций, 29 педагогов из организаций общего образования и 10 педагогов из организаций дополнительного образования. Участвовать могли молодые преподаватели с педагогическим стажем до 5 лет.

В финал конкурса прошли 39 человек. 20 из них стали лучшими молодыми педагогами в регионе, по мнению жюри. Десять победителей получат дипломы и сертификат на 100 тыс. рублей, еще десять финалистов - дипломы и сертификаты на 70 тыс. рублей. 19 участников наградят дипломами и дополнительной премией за творческий подход в организации учебного процесса в размере 15 тысяч рублей.