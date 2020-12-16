План по вакцинации от гриппа в Псковской области выполнен на 72%

План по вакцинации жителей Псковской области от гриппа выполнен на 72%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В частности, иммунизация взрослых выполнена на 68,6% от плана, а детей - на 86%. Общий охват населения составил 45,1%.

По состоянию на 11 декабря, от гриппа привито почти 283 тыс. человек, среди которых более 62,6 тыс. детей. Также более 12 тыс. человек привито за счет других источников.

В настоящее время израсходовано 88% взрослой вакцины (осталось 28 тыс. 121 доз) и 86% детской вакцины (осталось 10 тыс. 179 доз).

Каждый желающий может бесплатно сделать прививку от гриппа в поликлинике по месту жительства.