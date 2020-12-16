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Спорт / Соревнования

Псковский дзюдоист дважды стал чемпионом на турнирах в Московской области

16 декабря 2020 года, 13:53

Псковский дзюдоист Георгий Филиппов дважды стал чемпионом в своем весе на официальных турнирах в Московской области, сообщила «Псковской правде» директор Клуба единоборств «Спортивное единство» Кристина Тимофеева.

Псковский дзюдоист дважды стал чемпионом на турнирах в Московской области

12 декабря спортсмен из клуба дзюдо «Кодокан – Псков» принял участие в открытом турнире Московской области, который прошел в городе Котельники. Всего на соревнование приехали 500 спортсменов со всей России: из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Псковской области, Оренбурга, Махачкалы, Сыктывкара, Твери, Рязани, Тамбова, Ставропольского края и так далее.

Псковский дзюдоист боролся за победу с 18 спортсменами, дошел до финала и стал первым.

Далее Георгий Филиппов принял участие в более масштабном турнире детской лиги «ЛОКО ДЗЮДО», который проходил с 12 по 13 декабря в городе Долгопрудный. Здесь собралось более 2000 участников.

Псковский дзюдоист дважды стал чемпионом на турнирах в Московской области

«Георгий боролся после проведенных накануне соревнований, что очень тяжело для любого взрослого спортсмена. Но наш псковский «танк», так называет Георгия его тренер, с абсолютной уверенностью выиграл и этот турнир и возглавил пьедестал почета», - отметила Кристина Тимофеева.

Ранее псковский дзюдоист Георгий Филиппов привез золотую медаль со Второго всероссийского турнира по дзюдо, который прошел 6 декабря в рамках Московской программы «Эстафета поколений».

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