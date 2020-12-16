С 21 декабря спортивные организации Псковской области смогут возобновить тренировки для детей

С 21 декабря спортивные организации Псковской области могут возобновить очные тренировки для детей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внес в Указ о мерах по противодействую распространению коронавируса 16 декабря.

Так, физкультурно-спортивные организации и те, которые осуществляют спортивную подготовку в рамках дополнительных общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки, смогут проводить тренировки при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Корректировки также внесены в указ губернатора «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ».