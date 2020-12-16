Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

С 21 декабря спортивные организации Псковской области смогут возобновить тренировки для детей

16 декабря 2020 года, 12:50

С 21 декабря спортивные организации Псковской области могут возобновить очные тренировки для детей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внес в Указ о мерах по противодействую распространению коронавируса 16 декабря.

С 21 декабря спортивные организации Псковской области смогут возобновить тренировки для детей

Фото Дарьи Хватковой

Так, физкультурно-спортивные организации и те, которые осуществляют спортивную подготовку в рамках дополнительных общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки, смогут проводить тренировки при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Корректировки также внесены в указ губернатора «О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

План по вакцинации от гриппа в Псковской области выполнен на 72%
Псковский дзюдоист дважды стал чемпионом на турнирах в Московской области
Доходы Псковской области на 2020 год увеличились на более чем 1,1 млрд рублей
Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области
Пять псковичек участвуют в первом российском чемпионате по креативному вязанию
Тонкости закупок можно изучить в рамках бесплатного повышения квалификации в ПсковГУ
ПсковГУ приглашает педагогов научиться использовать облачные технологии в образовании
В январе Псковскую область ждет много осадков
Пскович оставил трехлетнего сына на парковке петербургского торгового центра

Комментарии

Авторизация
No comments
Как стать железным человеком

Спорт
10 сентября 10:00

Как стать железным человеком

Псковский участник соревнований по триатлону рассказал о сложных и страшных моментах гонки
Поплыли!

Спорт / Визит
8 июля 14:00

Поплыли!

Президент Федерации гребного спорта рассказал о будущем этой дисциплины в Псковской области
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется