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Общество / Образование

Тонкости закупок можно изучить в рамках бесплатного повышения квалификации в ПсковГУ

16 декабря 2020 года, 12:07

Псковский государственный университет (ПсковГУ) приглашает слушателей для участия в образовательной программе «Контрактная система в сфере закупок». Это концентрированный курс по государственным и коммерческим закупкам. Обучение проводится ведущими экспертами в соответствии с профстандартами, утверждёнными постановлением правительства РФ.

Тонкости закупок можно изучить в рамках бесплатного повышения квалификации в ПсковГУ
Слушатели программы освоят навыки проведения закупок и участия в них, актуализируют и обновят знания в сфере закупок согласно действующему законодательству РФ, получат удостоверение государственного образца для профессиональной деятельности в сфере закупок. Подробности о программе можно узнать здесь>>> 

Ее руководитель - Елена Кононова, старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса ПсковГУ. Стаж её преподавательской деятельности 11 лет. Елена Кононова имеет опыт практической работы в сфере государственных и муниципальных закупок с 2009 года.

Напомним, проект ПсковГУ, направленный на обучение граждан на дополнительных профессиональных программах, признан одним из лучших согласно мнению экспертов Минобрнауки РФ и включён в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».

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