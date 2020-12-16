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Общество / Образование

ПсковГУ приглашает педагогов научиться использовать облачные технологии в образовании

16 декабря 2020 года, 12:06

Псковский государственный университет (ПсковГУ) приглашает педагогов принять участие в программа дополнительного образования «Облачные технологии в образовании». Она позволит снизить затраты всей образовательной системы на создание локальных информационных инфраструктур для рационального использования вычислительных ресурсов, хранящихся в «облаке».

ПсковГУ приглашает педагогов научиться использовать облачные технологии в образовании

Фото Андрея Степанова
Применение облачных технологий в системе образования направлено на обеспечение образовательных учреждений и отдельных обучающихся возможностью использования современной и более удобной компьютерной инфраструктуры, программных средств, электронных образовательных ресурсов и сервисов. Подробности о программе можно узнать здесь>>> 

Ее руководитель - Валентин Мельник, кандидат физико-математических наук, завкафедрой прикладной информатики и моделирования ПсковГУ. Этот эксперт принимает активное участие в разработке и реализации программы повышения квалификации научно-педагогических работников «Обучение в среде e-learning (LMS MOODLE)», «Облачные технологии в образовании», программы допобразования «Адаптированное изучение предметов высшей школы» («Теория вероятностей и математическая статистика»).

Напомним, проект ПсковГУ, направленный на обучение граждан на дополнительных профессиональных программах, признан одним из лучших согласно мнению экспертов Минобрнауки РФ и включён в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».

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