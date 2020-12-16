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Экономика / Деньги

Доходы Псковской области на 2020 год увеличились на более чем 1,1 млрд рублей

16 декабря 2020 года, 12:35

Годовой бюджет Псковской области на 2020 год увеличился более чем на 1,1 млрд рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания. Изменения в части доходов областного бюджета текущего года до 46,2 млрд рублей парламентарии рассмотрели на 52-й внеочередной сессии, которая прошла 16 декабря. 

Соответствующий законопроект внес на рассмотрение парламентариев губернатор Михаил Ведерников. Изменения в проект бюджета необходимы для своевременного обеспечения всех социальных расходов до конца финансового года.

Так, по итогам обращения губернатора к президенту РФ региону распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 407 млн рублей и еще 100,8 млн рублей – на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом. Средства будут направлены на приобретение лекарств и осуществление социальных выплат.

На ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет выделено более 196 млн рублей, на выплаты безработным гражданам - 133 млн рублей.

Почти 12 млн рублей направили на стимулирующие выплаты работникам учреждений социального обслуживания. А медикам на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку выделено 67 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. За выполнение особо важных работ медицинским работникам предусмотрено еще 187 млн рублей.

23,5 млн рублей регион получил на закупку лекарств для больных коронавирусом, которые находятся на амбулаторном лечении.

Лимиты по дополнительным средствам федерального бюджета доведены до соответствующих распорядителей. Регион, в свою очередь, предоставит помощь муниципалитетам в размере 114,8 млн рублей.

По итогам доходы бюджета Псковской области на 2020 год составят порядка 46,2 млрд рублей, расходы — около 49,3 млрд рублей, дефицит - без изменений.

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